Ресурсный центр в Пскове будет работать в выходные

22:38, 10 августа 2024, ПАИ

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области работает всю неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

«Сейчас у нас идёт срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска, пострадавших от обстрела ВСУ», – говорится в сообщении.

Центр будет открыт и в воскресенье. Время работы: с 9:00 до 18:00. Адрес: Конная, 2.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» уже начал срочный сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества t.me/dobro_60, vk.com/dobro_60.