Более 20 тонн гуманитарной помощи передали псковичи жителям Курской области

15:25, 13 августа 2024, ПАИ

Более 20 тонн гуманитарной помощи передали псковичи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Первую партию отправили сегодня, 13 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

В партию вошли средства гигиены, продукты, детские товары, одежда и другие необходимые вещи. Сбор будет продолжаться и дальше.

Принести гуманитарную помощь можно в штаб на улице Конной, 2. Кроме того, желающие могут отправить пожертвование по официальным реквизитам.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» уже начал срочный сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества t.me/dobro_60, vk.com/dobro_60.