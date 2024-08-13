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Пловцы спортшколы «Барс» временно будут заниматься в других бассейнах Пскова – Сергей Бухаров

Пловцы спортшколы «Барс» временно будут заниматься в других бассейнах Пскова, сообщил корреспонденту ПАИ исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.

Пловцы спортшколы «Барс» временно будут заниматься в других бассейнах Пскова – Сергей Бухаров. Фото: ПАИ

«В мае под конец плавательного сезона в связи с определённым количеством протечек мы пригласили специальную комиссию администрации города, которая зафиксировала проблемы, изучила документацию на капитальный ремонт чаши бассейна. По ней у нас есть определённые рекомендации», – сообщил Сергей Бухаров.

Спикер пояснил, что в начале летнего сезона бассейн закрылся, и из него выпустили всю воду, как это обычно и происходит. Чаша была набрана к 1 августа, но стало заметно, что ситуация ухудшилась. «Протечек стало больше. В связи с этим требуется более серьёзная экспертиза. Администрация города приняла решение, что пока эта экпертиза у нас не пройдёт, мы временно переведём детей в другие бассейны Пскова», – сказал Сергей Бухаров.

«Основной упор делаем на бассейн «Универсант», который географически самый удобный вариант. В течение ближайших дней всё будет согласовано. К тому же есть и другие варианты – бассейны «Электрон» и «Олимп». Если «Универсант» полностью не сможет обеспечить нашу потребность, мы готовы также сотрудничать с другими», – добавил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

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