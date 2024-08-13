Стало известно, в какое время псковичи смогут увидеть Казанскую икону Божией Матери

17:33, 13 августа 2024, ПАИ

Стало известно, в какое время псковичи смогут увидеть Казанскую икону Божией Матери, которая прибудет в Псков 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Святыня будет пребывать в Свято-Троицком кафедральном соборе с 9:00 16 августа до 17:00 17 августа. В эти дни у иконы будут совершаться молебны. Собор будет открыт с 8:00 до 20:00.

Встречу Казанского образа Пресвятой Богородицы и Божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.