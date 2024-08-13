Сертификатом на обследование в псковской больнице воспользовался победитель конкурса на выставке-форуме «Россия»

21:26, 13 августа 2024, ПАИ

В Псковскую областную инфекционную больницу обратился молодой человек, который выиграл сертификат на исследование на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Хочу выразить свою благодарность Псковской инфекционной больнице! Был я в Москве на выставке ВДНХ в декабре 2023 года и по случайности поучаствовал в конкурсах, которые проводили сотрудники больницы. Выиграл сертификат на бесплатные анализы, думал, что не воспользуюсь, но летом приехал отдыхать и понял, что все-таки было бы неплохо воспользоваться такой возможностью. Пришел, сдал, через три часа позвонили: «Все готово». Я сам будущий врач, но даже в Питере, где учусь, чтобы так быстро и качественно делали исследования, надо поискать, очень приятно видеть высокий профессионализм», – сказал победитель конкурса.

Мужчина сдавал биохимию крови и гормоны щитовидной железы, уточнили в Псковской клинической больнице. Он также отметил, что процедура забора крови прошла безболезненно.

Напомним, День здоровья проходил 2 февраля на выставке-форуме «Россия». На площадке работали представители системы здравоохранения региона: они проводили интерактивы, электронную дерматоскопию кожи, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

О том, как регион принимал участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.