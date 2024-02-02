День здоровья проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве

13:27, 02 февраля 2024, ПАИ

День здоровья проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области











С самого утра на стенде работают представители системы здравоохранения региона: проводят интерактивы, электронную дерматоскопию кожи, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Руководители медицинских организаций и председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко участвуют в пленарной сессии, а главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров рассказал Всероссийскому обществу «Знание» о работе псковских онкологов.

Кроме того, на стенде Псковской области выстроилась очередь из желающих сыграть в интерактив «Угадай врача» и «Угадай диагноз» с главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панфёровым.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.