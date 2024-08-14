Каждый пятый родитель из Пскова считает условия целевого обучения в вузах жёсткими

09:25, 14 августа 2024, ПАИ

Каждый пятый псковский родитель считает условия целевого договора на обучение в вузах слишком жёсткими, потому что договор подразумевает финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения, следует из данных опроса SuperJob.

Кроме того, 45% родителей из Пскова рассказали, что их дети планировали взять целевое направление. Шестеро из десяти родителей считают, что это даёт возможность получить образование и гарантию дальнейшего трудоустройства.

85% родителей, чьи дети рассматривали возможность целевого обучения, обращают внимание на гарантии трудоустройства, а 39%, которые не рассматривали такой вариант, говорят о строгих условиях договора.

Ранее псковичи рассказали, какой возраст является оптимальным для первого трудоустройства.