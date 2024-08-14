Предварительная информация: назван виновный в ДТП с перевернувшейся машиной

11:46, 14 августа 2024, ПАИ

По предварительной информации, в ДТП на перекрестке Рижского проспекта и ул. Петровской виновата водитель автомобиля «Ауди». Она на большой скорости выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулась с двумя машинами, одна из которых перевернулась, сообщил ПАИ источник в правоохранительных органах.