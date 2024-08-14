Предварительная информация: назван виновный в ДТП с перевернувшейся машиной
По предварительной информации, в ДТП на перекрестке Рижского проспекта и ул. Петровской виновата водитель автомобиля «Ауди». Она на большой скорости выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулась с двумя машинами, одна из которых перевернулась, сообщил ПАИ источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло вечером 13 августа. В аварии пострадало три человека, женщине, которая находилась за рулем перевернувшейся машины, понадобилась госпитализация. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.
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14 августа 2024
Стало известно состояние женщины из перевернувшейся машины в ДТП на Рижском проспекте