Заживляющие лекарственные плёнки создали российские учёные

12:53, 14 августа 2024, ПАИ

Заживляющие лекарственные плёнки из биоразлагаемого биополимера создали учёные Сибирского федерального университета, пишет «Газета.ру».

Изделие ускоряет заживление инфицированных ран, а также уменьшает риск появления шрамов. Плёнки могут использоваться в качестве повязок, накладок, патчей. Они не вызывают аллергии и лечат раны различного происхождения, отметили учёные.

Плёнки воздухопроницаемые и не провоцируют скопление раневой жидкости. Под плёнкой создаются условия, при которых возбудители инфекций погибают и формируется новый эпидермис. Изделия могут использоваться как в стационаре, так и в домашних условиях вместо лейкопластыря.

Ранее сообщалось, что в России начнутся испытания первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу и арахис.