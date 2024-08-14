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Общество

Псковский Комитет семей воинов Отечества принял участие в гуманитарной поставке Курску

Комитет семей воинов Отечества Псковской области принял участие в сборе гуманитарной помощи жителям Курска. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Сбор гуманитарного груза организован при Ресурсном центре Пскова под эгидой движения «Мы вместе». Псковский штаб КСВО призвал всех неравнодушных жителей области принести туда вещи первой необходимости: постельное бельё, продукты питания, средства гигиены, одежду, обувь.

«За пять дней неравнодушные жители Псковской области вместе с предпринимателями и региональными госведомствами собрали 24 тонны гуманитарной помощи», – поделилась руководитель псковского штаба комитета Мария Филонова.

Работа продолжается, ведь число нуждающихся в поддержке растёт, отметили в комитете.

Напомним, более 20 тонн гуманитарной помощи передали псковичи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ

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