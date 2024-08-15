Понтон и сцену монтируют к фестивалю «Музыка на воде» в Пскове

16:04, 14 августа 2024, ПАИ

Подготовка к фестивалю «Музыка на воде» идёт полным ходом в дендропарке в Пскове. Рабочие монтируют понтон и сцену сегодня, 14 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Напомним, фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове с 16 по 17 августа. Подробнее читайте здесь.

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.