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Школа для серебряных волонтёров начнёт работу в Пскове 19 августа

Школа для серебряных волонтёров начнёт работу в Пскове 19 августа, рассказала начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Валерия Комарова. Фото: ПАИ

«У нас есть целый отдел добровольчества, и, конечно, когда мы говорим слово «доброволец» – никаких возрастных ограничений нет. Именно серебряные волонтёры – эталонные, потому что они ответственно подходят к решению задач: вовремя приходят, справляются со своими задачами. Нам бы хотелось в этом проекте, чтобы добровольцы серебряного возраста не просто обучились, а соединить их с просто добровольцами. Потому что это опыт и у таких серебряных добровольцев есть чему поучиться. А у подростков иногда отсутствует умение говорить, начать разговор. Люди серебряного возраста безумно скромные, но всё же умеют координировать работу», – отметила она.

В школе для волонтёров старшего возраста предусмотрено три блока. Один из них – основы волонтёрской и добровольческой деятельности, где рассказывается о том, кто такие добровольцы, о законодательных моментах и так далее. Также есть блок по компьютерной грамотности, где идёт базовый разбор таких порталов, как «Госуслуги» и добровольческие каналы. Также будет программа обучения по пользованию смартфоном. Третий блок – тренинг личностного роста, где психолог будет освещать актуальные темы.

«В Молодёжном центре пройдёт первое организационное собрание, можно будет узнать о школе и познакомиться. И до конца ноября работает школа. Всего три занятия в неделю: два блока обучающих и один творческий. Раз в неделю вместе будут работать и молодые, и серебряные волонтёры. Всё это будет проходить бесплатно», – рассказала Валерия Комарова.

Напомним, что вчера, 14 августа, в медиацентре ПАИ прошёл традиционный круглый стол, посвящённый развитию социально ориентированных НКО Псковской области. На этот раз обсуждалась тема «Серебряные волонтёры – ценный ресурс области. Проекты НКО для людей старшего возраста».

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