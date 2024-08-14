Поисковики установили личность бойца, найденного во время невельской Вахты Памяти

17:17, 14 августа 2024, ПАИ

Поисковикам удалось прочитать медальон, который был поднят во время международной молодежной Вахты Памяти в Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в поисковой организации «След Пантеры».

«При вскрытии медальона казалось, что бланк не заполнен. На первый взгляд он был совсем чистый», – отметили там.

Однако эксперты Казанского центра ВИПЦ смогли прочитать данные его владельца.

«Это еще раз доказывает необходимость отправки на экспертизу всех найденных медальонов. Даже тех, которые изначально казались «пустыми», – подчеркнули в поисковой организации.

Выяснилось, что владельцем медальона является Работяев Фёдор Андреевич. Он родился 22.09.1913 в деревне Екатериновка Макаровского района Башкирской АССР.