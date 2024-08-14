Наталья Исакова: Трагедия, с которой столкнулись жители Курской области, не может оставить в стороне ни одного человека

18:03, 14 августа 2024, ПАИ

Трагедия, с которой столкнулись мирные жители Курской области, не может оставить в стороне ни одного человека, заявила ПАИ член Общественной палаты России от Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Когда слышишь о пострадавших, первое, о чём думаешь, – как и чем можно помочь. Центр добровольчества своевременно открыл пункты сбора помощи, разместил всю необходимую информацию. Только всем миром, вместе, в кратчайшие сроки можно помочь в подобной ситуации», – отметила Наталья Исакова.

Напомним, что более 20 тонн гуманитарной помощи передали псковичи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, организованных вооружёнными формированиями ВСУ.

Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» сразу же начал сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества t.me/dobro_60, vk.com/dobro_60.