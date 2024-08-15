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День археолога отмечают 15 августа

15 августа отмечают День археолога, пишет calend.ru. Археология (от греческого archaios – древний и logos – учение) – наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам.

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

Археология – это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливают либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала – порой больше, чем это можно себе представить.

В России археология стала развиваться с середины XIX века, когда ею увлёкся граф Алексей Уваров. Поначалу он не имел ни малейшего представления о технологии проведения раскопок. Но именно его исследования легли в основу дальнейшего развития науки о древностях.

Напомним, что вчера в преддверии Дня археолога гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Она рассказала о масштабных раскопках, интересных находках, проблеме с чёрными копателями и многом другом. Подробнее смотрите здесь.

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