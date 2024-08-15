Троицкий собор Псковского кремля оделся в леса

09:55, 15 августа 2024, ПАИ

Продолжается реставрация Троицкого собора Псковского кремля. Рабочие устанавливают леса для работы на фасадах памятника, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». О деталях рестраврации собора в эфире программы «Проект Реставрация» рассказал директор «Возрождения» Денис Василенко.

«Реставраторы укрепляют контрфорсы, фундаменты и стены», – отметили специалисты.

Отметим, современное, четвёртое по счёту здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров. Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века. В частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами, отметили специалисты.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Масштабная реставрация собора проводится впервые.

«В Троицком соборе открытий будет ещё много. Например, в процессе проектирования было понимание, что собор стоит на четырёх фундаментах. До этого было три и сейчас – четвёртый. А сейчас в процессе работы мы увидели, что он частично только стоит на фундаментах, а частично он на новом фундаменте сделан. И более того, когда раскрыли штукатурку, мы увидели следы того, как строители Троицкого собора исправляли недоработки своих предшественников. Спустя 60 лет это примерно было уже. Собор в один момент стал оседать, поэтому заполнили галереи и сделали контрфорс. И вот эти следы видно, как они исправляли эту проблему. И достаточно очень грамотно», – отметил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.