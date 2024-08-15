Директор псковской управляйки рассказал, как сделать окна на лестничных площадках безопасными для детей

11:41, 15 августа 2024, ПАИ

Как обезопасить окна на лестничных площадках и не только, рассказал корреспонденту ПАИ директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Он пояснил, что если окно сделано по правилам, то ребёнок может только специально залезть на подоконник. «Тут вопрос не в том, что окно открыто, а в том, что само окно открыто было так, что рёбенок мог легко выпасть. Там [в доме на Юбилейной – ПАИ] окно расположено опасно, и должна была стоять решётка. Видимо, кто-то недосмотрел эту решётку. Если вспомнить советское время, то на домах решётки стояли, только на выходе на балкон не было», – прокомментировал Андрей Тарасов трагедию, которая произошла на улице Юбилейной. Накануне здесь из окна на лестничной клетке выпал маленький ребёнок.

Он отметил, что в тех домах, которые входят в зону ответственности его управляйки, где окна на лестничных площадках расположены опасно, стоят решётки, например, в домах в Александровском проезде, на улице Окольной. «А там, где окна высоко расположены, как положено по ГОСТу, там решёток нет. Но там запирающие устройства, которые не дают полностью открывать окно. То есть окно не откроешь до конца из-за ограничителя», – пояснил Андрей Тарасов.

При этом снятие ручек со стеклопакетов не является эффективной мерой. «Ручки можно снять, но жители требуют поставить обратно, иногда хочется проветривать. Ручки-то предусмотрены, а никаких обязанностей снимать их у нас нет», – отметил он.

Что касается защищённости окон в квартирах, то чаще всего трагедии происходят из-за москитных сеток. «Москитные сетки создают иллюзию, что на них можно опереться. А так, когда окно открыто, иллюзии нет, что там есть опора. В принципе, сетка любой прочности не поможет – она не крепится так сильно. Тут именно нужно делать так, чтобы окно не открывалось», – подчеркнул Андрей Тарасов.