Кадровые центры модернизируют в Псковской области

16:54, 15 августа 2024, ПАИ

Ремонт проводится в нескольких кадровых центрах в муниципалитетах Псковской области. 27 объектов проходят комплексную модернизацию в рамках президентского национального проекта «Демография», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На модернизацию кадровых центров направили около 186 миллионов рублей. В кадровых центрах будет изменена не только визуальная составляющая, но и сам подход к оказанию профильных услуг и взаимодействию с клиентами. Планируется повысить доступность в офисы отделений для маломобильных категорий населения. Отремонтированные офисные отделения оформят согласно стандарту бренда «Работа России».

Договоры с подрядными организациями заключены, на данный момент ведутся работы в нескольких учреждениях Псковской области, а именно в центрах в Великих Луках, Пскове, Дно, Кунье, Дедовичах, Острове, Невеле, Порхове и Печорах. Ещё в ряде муниципалитетов выполнены торги, идёт подписание договоров.

Напомним, что в Великих Луках подрядная организация приступила к ремонту межмуниципального кадрового центра по программе комплексной модернизации службы занятости населения нацпроекта «Демография». Ход работ на объекте, расположенном на первых этажах домов № 10 и № 12 на улице Лейтенанта Шмидта, проконтролировали председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова и директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева.