Виталий Рахманов обсудил с жителями Себежского района установку вышки сотовой связи
Начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов обсудил с жителями деревни Чернея Себежского района установку вышки сотовой связи, пишет газета «Призыв».
Базовую станцию установят в рамках федеральной программы. За установку станции жители деревни голосовали в 2023 году. Во время подготовки документов, выбора места и получения разрешения на строительство возникли трудности, поскольку Чернея находится в зоне Себежского национального парка. Было принято решение обратиться в Министерство цифрового развития РФ с целью установки федерального сервитута на 49 лет на участок, где будет располагаться станция. Работы по выделению сервитута займут месяц-полтора, после чего начнётся строительство базовой станции.
Планируется, что связь в деревне Чернея появится в конце октября этого года, отметил Виталий Рахманов.
Ранее Виталий Рахманов рассказал, что границу Псковской области и Эстонии покроют российской сотовой связью. Это позволит обеспечить связью хутора и непосредственно территорию российско-эстонской границы.
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