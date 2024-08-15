Новый врач УЗИ принимает пациентов в Плюссе

20:25, 15 августа 2024, ПАИ

Новый врач УЗИ Марина Миронова ведёт приём пациентов в Плюсском филиале Стругокрасненской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Специалист принимает пациентов по вторникам и четвергам с 9:00 до 14:00 по предварительной записи. В остальные дни приём ведётся в Стругах Красных.

Марина Миронова окончила медицинский факультет Владивостокского государственного университета, стаж её работы в медицине – 15 лет. Последнее время она работала в поликлинике в Санкт-Петербурге врачом-гинекологом, отметили в комитете.

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