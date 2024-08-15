Енот украл сосиски на турбазе в Нижегородской области
Енот сбежал из дома и украл сосиски на турбазе в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».
На турбазе «Большая медведица» под Дзержинском, по словам постояльцев, в течение нескольких дней из холодильников пропадали сосиски. Вора удалось поймать. Им оказался сбежавший из дома енот. Оказалось, что хозяин енота потерял его два месяца назад и безуспешно пытался найти. Хозяин зверька пообещал забрать его домой.
Ранее сообщалось, что в Усвятах помогли перейти дорогу утятам.
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