Енот украл сосиски на турбазе в Нижегородской области

22:15, 15 августа 2024, ПАИ

Енот сбежал из дома и украл сосиски на турбазе в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

На турбазе «Большая медведица» под Дзержинском, по словам постояльцев, в течение нескольких дней из холодильников пропадали сосиски. Вора удалось поймать. Им оказался сбежавший из дома енот. Оказалось, что хозяин енота потерял его два месяца назад и безуспешно пытался найти. Хозяин зверька пообещал забрать его домой.

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