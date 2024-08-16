Шесть из десяти псковичей относятся лояльно к выполнению обязанностей вне должностных инструкций

10:20, 16 августа 2024, ПАИ

Шесть из десяти псковских сотрудников лояльно относятся к поручениям руководства вне должностных инструкций, следует из данных опроса SuperJob.

Четверо из десяти псковичей считают, что поручения их руководителей часто выходят за рамки их должностных обязанностей. 74% псковичей соглашаются на дополнительные поручения – 59% безвозмездно, 15% за дополнительную плату. 13% респондентов отказывают начальству.

Лучше всего разбираются в том, что входит в их должностные обязанности, а что нет, псковичи с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 33% псковичей считают, что интересы работника и работодателя ТК РФ защищает в равной степени.