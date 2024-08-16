Оценку репродуктивного здоровья внесли в список диспансеризации в 2024 году

12:57, 16 августа 2024, ПАИ

Исследования в области репродуктивного здоровья внесли в список диспансеризации в 2024 году, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Обследование распространяется на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Женщинам необходимо будет пройти исследование на выявление признаков заболеваний, влияющих на беременность, роды и послеродовой период.

Мужчинам – исследования на выявление признаков заболеваний, негативно влияющих на репродуктивную функцию.

Медосмотр будет проводиться в несколько этапов. Первый включает в себя анкетирование, осмотр врачом, лабораторные исследования. Второй подразумевает дополнительное исследование по результатам первого.

Обследование доступно всем желающим. Его можно пройти, обратившись в поликлинику по месту жительства.

Отметим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение». О том, где можно пройти диспансеризацию в Пскове, читайте по ссылке.

Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по здравоохранению Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».