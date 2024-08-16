Оценку репродуктивного здоровья внесли в список диспансеризации в 2024 году
Исследования в области репродуктивного здоровья внесли в список диспансеризации в 2024 году, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Обследование распространяется на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.
Женщинам необходимо будет пройти исследование на выявление признаков заболеваний, влияющих на беременность, роды и послеродовой период.
Мужчинам – исследования на выявление признаков заболеваний, негативно влияющих на репродуктивную функцию.
Медосмотр будет проводиться в несколько этапов. Первый включает в себя анкетирование, осмотр врачом, лабораторные исследования. Второй подразумевает дополнительное исследование по результатам первого.
Обследование доступно всем желающим. Его можно пройти, обратившись в поликлинику по месту жительства.
Отметим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение». О том, где можно пройти диспансеризацию в Пскове, читайте по ссылке.
Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по здравоохранению Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Псковский психолог: Задача начальной школы – не научить читать и писать, а научить учиться
Количество нагрузки надо дозировать в зависимости от состояния ребёнка - псковский психолог