Себежанка отбила свою собаку от волка
Жительница Себежа отбила свою собаку от волка, пишет районная газета «Призыв».
«16 августа 18 часов пришёл волк во двор 3-ей Ударной Армии, 35, схватил таксу за горло и хотел утащить. Удалось отбить, собака была на цепи. Волк хромал на заднюю лапу, очень худой, видимо, больной. Когда услышал крики, побежал в сторону болота. В той стороне улица Новая», – рассказала Татьяна Сенченок.
Напомним, в этот же день хищника заметили на центральных улицах города.
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