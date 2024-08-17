Себежанка отбила свою собаку от волка

10:38, 17 августа 2024, ПАИ

Жительница Себежа отбила свою собаку от волка, пишет районная газета «Призыв».

«16 августа 18 часов пришёл волк во двор 3-ей Ударной Армии, 35, схватил таксу за горло и хотел утащить. Удалось отбить, собака была на цепи. Волк хромал на заднюю лапу, очень худой, видимо, больной. Когда услышал крики, побежал в сторону болота. В той стороне улица Новая», – рассказала Татьяна Сенченок.

Напомним, в этот же день хищника заметили на центральных улицах города.