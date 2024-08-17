Фестиваль «Великие традиции» открылся в Пскове

18:27, 17 августа 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» торжественно открылся в Финском парке Пскова сегодня, 17 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ













Под открытым небом звучит традиционная гусельная и балалаечная игра. Сегодня перед зрителями выступят творческие коллективы, дуэты, солисты из республик Карелии и Марий Эл, Московской и Псковской областей, Санкт-Петербурга.

Помимо прослушиваний музыкантов здесь же развернулась интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины», она будет работать до 20:00.

Завтра, 18 августа, в 14:00 в Финском парке Пскова пройдут гала-концерт и церемония закрытия фестиваля. Здесь же в 17:00 выступит оркестр «Мелодии России».

С 19 по 25 августа на территории парка Строителей в Пскове будет работать выставка традиционных народных инструментов Псковской области. С полной программой фестиваля «Великие традиции» можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».