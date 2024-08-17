Впервые в Пскове выступает проект Oligarkh из Санкт-Петербурга

19:30, 17 августа 2024, ПАИ

Впервые в Пскове выступает проект Oligarkh из Санкт-Петербурга. Концерт проходит на главной сцене ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» сегодня, 17 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Oligarkh – концептуальный петербургский проект, сочетающий в себе электронную музыку в стиле EDM в духе Major Lazer и Hudson Mohawke с истинно русской музыкой самого широкого спектра – музыканты используют сэмплы и цитаты из православных молитв, народных песен, произведений Чайковского и даже русский рэп старой закалки.

Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.