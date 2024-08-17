Основоположники жанра world music в России впервые выступают в Пскове

21:11, 17 августа 2024, ПАИ

Группа Theodor Bastard, которая является одним из основоположников жанра world music в России, впервые выступает в Пскове. Концерт проходит на главной сцене ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» сегодня, 17 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Theodor Bastard – российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная в 1999 году Александром Старостиным. Визитной карточкой коллектива является голос и интонации Яны Вевы – вокалистки и автора многих песен. Критики относят творчество группы к таким жанрам, как world music, этно-электроника, трип-хоп, дарквейв.

Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.