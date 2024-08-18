Александр Котов: Авиационная отрасль в Псковской области активно набирает высоту

09:51, 18 августа 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с Днём Воздушного флота России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Он отметил, что авиационный транспорт связывает территории, обеспечивает мобильность людей, развивает деловую активность и расширяет межрегиональное взаимодействие.

«Авиационная отрасль в Псковской области переживала разные времена, но, пройдя через кризис, сегодня активно набирает высоту. В прошлом году пассажиропоток Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» увеличился больше чем на треть и составил 152 тысячи пассажиров. Модернизировано здание аэровокзала, идёт реконструкция территории рядом с аэропортом. Есть планы по строительству нового терминала», – подчеркнул Александр Котов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поблагодарил большую команду профессионалов, чьим трудом обеспечивается надёжность и комфорт авиационных полётов, – пилотов, стюардесс, сотрудников наземных служб.

«От всей души желаю всем, чья судьба связана с отечественным воздушным флотом, здоровья, благополучия, профессиональных и жизненных успехов!» – заключил Александр Котов.