Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Начался заключительный день фестиваля «Лешуга» в Пскове

Заключительный день ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» начался в Финском парке Пскова сегодня, 18 августа.

  • Программа фестиваля в Финском парке Пскова
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа фестиваля в Финском парке Пскова
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа фестиваля в Финском парке Пскова
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 августа 2024

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» стартовал в Псковской области
18 августа 2024

Фестиваль «Великие традиции» в Пскове
18 августа 2024

Начался заключительный день фестиваля «Лешуга» в Пскове
18 августа 2024

Александр Котов: Авиационная отрасль в Псковской области активно набирает высоту
18 августа 2024

День Воздушного флота отмечают сегодня в России
17 августа 2024

День села и 80-летие освобождения отпраздновали в Новом Изборске
17 августа 2024

Световое шоу проходит на фестивале «Лешуга» в Пскове
17 августа 2024

Основоположники жанра world music в России впервые выступают в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...