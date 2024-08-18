Начался заключительный день фестиваля «Лешуга» в Пскове
Заключительный день ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» начался в Финском парке Пскова сегодня, 18 августа.
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.
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