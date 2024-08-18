Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» стартовал в Псковской области
Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» проходит в деревне Платишино Красногородского муниципального округа сегодня, 18 августа. Традиционно проведение мероприятия приурочено к народному празднику – Яблочному Спасу, пишет газета «Заря».
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
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Фото: Софья Васильева. Газета «Заря»
С самого утра для гостей фестиваля открылись праздничные площадки и выставки сельского клуба: «Культура и быт старообрядцев», «Одежда для куклы. Народные мотивы», «Заварочный чайник – хранитель семейных историй».
Вместе с этим проходит народное гуляние с ярмаркой и ремесленными рядами «Угощайтесь, люди добрые!» на открытой площадке вблизи Платишинского сельского клуба. Всего в ярмарке на фестивале «Граинская сторона» примут участие более 50 мастеров со всех уголков Псковщины.
На сцене также выступят профессиональные исполнители и любительские коллективы из Московской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, Пскова.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.