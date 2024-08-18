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Культура

Выставка художников из Санкт-Петербурга открылась в Гдове

Выставка «К Гдовскому краю с любовью» открылась с Гдовском музее истории края, пишет газета «Гдовская заря».

  • Выставка художников из Санкт-Петербурга открылась в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Выставка художников из Санкт-Петербурга открылась в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Выставка художников из Санкт-Петербурга открылась в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Выставка художников из Санкт-Петербурга открылась в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»

На выставке представлены работы художников из Санкт-Петербурга Дома культуры «Рыбацкий». Художники приезжают в Гдовский район третий год и влюблены в эти места, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что 19 августа в музее М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района пройдёт концерт струнных и медных духовых инструментов.

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