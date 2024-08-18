Кому стоит ограничить употребление мороженого, рассказала врач
Людям, страдающим нарушением углеводного обмена, ожирением и заболеваниями ЖКТ, следует снизить употребление мороженого, поскольку в нём много сахара и жиров, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра Московского областного центра охраны материнства и детства Регину Николаеву.
В мороженом содержатся сливки и молоко, поэтому с ним стоит быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, детям, заболевшим простудой, также не стоит употреблять десерт, заключила врач.
Ранее подписчики телеграм-канала Псковского агентства информации рассказали, какое мороженое любят больше всего.
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