Кому стоит ограничить употребление мороженого, рассказала врач

20:51, 18 августа 2024, ПАИ

Людям, страдающим нарушением углеводного обмена, ожирением и заболеваниями ЖКТ, следует снизить употребление мороженого, поскольку в нём много сахара и жиров, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра Московского областного центра охраны материнства и детства Регину Николаеву.

В мороженом содержатся сливки и молоко, поэтому с ним стоит быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, детям, заболевшим простудой, также не стоит употреблять десерт, заключила врач.

Ранее подписчики телеграм-канала Псковского агентства информации рассказали, какое мороженое любят больше всего.