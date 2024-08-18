Эксперт: Повышенный гемоглобин опасен для человека

23:54, 18 августа 2024, ПАИ

Повышенный уровень гемоглобина может указывать на болезни лёгких и сердца, пишет «Газета.ру» со ссылкой на кардиолога Ольгу Бокерия.

Высокий уровень гемоглобина может говорить о нехватке кислорода, которую испытывает организм и пытается компенсировать это выработкой гемоглобина. А при пониженном уровне гемоглобина у человека возникает анемия, констатировала врач.

Ранее кардиолог перечислила факторы, помогающие избежать инфаркта миокарда.