Эксперт: Повышенный гемоглобин опасен для человека
Повышенный уровень гемоглобина может указывать на болезни лёгких и сердца, пишет «Газета.ру» со ссылкой на кардиолога Ольгу Бокерия.
Высокий уровень гемоглобина может говорить о нехватке кислорода, которую испытывает организм и пытается компенсировать это выработкой гемоглобина. А при пониженном уровне гемоглобина у человека возникает анемия, констатировала врач.
Ранее кардиолог перечислила факторы, помогающие избежать инфаркта миокарда.
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