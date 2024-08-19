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Общество

На что могут указывать частые мигрени, рассказал невролог

Частые головные боли могут быть причиной стресса, усталости, гипертонии, воспаления носовых пазух, гормональных изменений и проблем со зрением, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.

Головные боли в области лба и вокруг глаз могут указывать на синусит и воспаление носовых пазух. Кроме того, если артериальное давление не контролировать, то оно может приводить к головным болям. А у женщин голова может болеть из-за гормональных изменений, происходящих во время беременности, менопаузы и менструации, отметил врач.

Кроме того, головная боль может быть вызвана побочным эффектом от приёма некоторых лекарств. При головных болях более пяти раз в месяц следует обратиться к специалисту с целью осмотра и выявления причин, заключил Владимир Мартынов.

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