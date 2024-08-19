Более 2,8 млн заявлений подали абитуриенты в российские вузы

11:38, 19 августа 2024, ПАИ

Более одного миллиона абитуриентов подали свыше 2,8 миллиона заявлений в вузы России в ходе приёмной кампании 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, это на сто тысяч заявлений больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что количество абитуриентов в ПсковГУ увеличилось на четверть в этом году. В числе ребят, которые подали документы в вуз, – жители 68 регионов, включая Псковскую область.