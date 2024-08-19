Около 1600 заявлений подали абитуриенты в Псковский политехнический колледж

13:04, 19 августа 2024, ПАИ

Около 1 600 заявлений подали абитуриенты в Псковский политехнический колледж за текущую приёмную кампанию. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал исполняющий обязанности директора колледжа Александр Седунов.

«В Псковском политехническом колледже с июня ведётся приёмная кампания на наши три отделения. За период с июня по сегодняшний день в колледж было подано около 1 600 заявлений. У нас в этом году 330 бюджетных мест. Самое большое количество документов абитуриенты подавали на такие направления, как «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Дизайн», «Сварщик», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Графический дизайнер», «Декоративно-прикладное искусство», – рассказал он.

По словам Александра Седунова, приёмная кампания ещё продолжается с точки зрения тех, кто готов поступать на внебюджетной основе. «Но на сегодняшний день все контрольные цифры приёма – 330 мест – мы заполнили ещё до 15 августа», – подчеркнул он.

Что касается новых направлений обучения в рамках образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия», то они также пользуются спросом среди абитуриентов. «Мы в этом году набирали порядка 25 человек на направление «Реставратор строительный». Конкурс составлял почти два человека на место», – отметил Александр Седунов.

Кроме того, он рассказал, что на протяжении многих лет наблюдается устойчивый рост желающих получить профессию и обучаться на программах среднего профессионального образования. «Мы выстраиваем наши отношения с промышленными предприятиями Псковской области таким образом, чтобы наши студенты сегодня понимали, где в перспективе они будут проходить практики, где им можно будет впоследствии трудоустроиться. Отсюда и те целевые договоры, которые студенты заключают у нас на протяжении целого ряда лет с различными предприятиями и учреждениями. Для нас это очень важно», – подчеркнул Александр Седунов.