Два форума в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» пройдут в 2025 году

13:22, 19 августа 2024, ПАИ

Два форума в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» проведут в следующем году, сообщил председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

По словам Михаила Васильева, форумы пройдут перед заявленными кампаниями Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. На форумы планируют пригласить коллег из федеральных фондов и других экспертов. Основной упор будет сделан на Фонд президентских грантов, но также будут представлены и другие, уточнил спикер.

«Мы, как проектный офис «Команды 2018», станем неким ресурсным центром для нашего некоммерческого сектора в этот период», – отметил Михаил Васильев.

Проект «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.