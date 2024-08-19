Масштабная акция пройдёт в Пскове в День флага России

16:24, 19 августа 2024, ПАИ

Как в Пскове будет праздноваться День флага России (22 августа), рассказала директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

«В этом году у нас очень необычное мероприятие, каждый житель сможет поучаствовать и внести свою лепту. Будет большой флаг, каждый житель сможет прийти и повязать ленту в цветах триколора», – отметила она.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 19:00. «Если увидим, что люди идут и после 19:00, то будем до последнего человека, кто изъявит желание принять участие», – отметила Алеся Михачёва.

Сам флаг будет представлять собой пластиковую сетку три на шесть метров. На неё будут повязываться ленты-триколоры, а затем флаг будут поднимать на высоту. «Потом планируем увидеть этот флаг на нашей молодёжной площадке 23 августа», – уточнила она.

Также в рамках праздника будут фотозоны в тематике флага и аквагрим. Кроме того, каждый, кто придёт поучаствовать в мероприятии, получит ленту-триколор.

«В муниципалитетах по доброй традиции добровольцы будут раздавать ленты. Люди всё-таки привязались к этой акции. Было бы здорово, если бы как можно большее количество людей ходили с лентой-триколор и было понятно, что 22 августа – это наш большой праздник», – подчеркнула Алеся Михачёва.