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Культура

Два неординарных события подготовили для любителей музыки в Пушкинском заповеднике

Два музыкальных события ждут любителей музыки в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 21 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Владимир Ветрогонский. Михайловское. Усадьба А. С. Пушкина. Из фондов музея-заповедника.

День начнётся премьерой музыкально-поэтической сюиты «Александр Пушкин» молодого петербургского автора Александра Волкотруба. Исполнят новый опус музыканты, которые постоянно работают с композитором: Михаил Гурбо (фортепиано), Александр Саценко (аккордеон), Марина Корсакова (скрипка), Ирина Савельева (флейта), Денис Карпиков (гитара). Этим музыкальным портретом поэта в заповеднике откроют центральное научное событие юбилейного пушкинского года – Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..». Всех желающих стать слушателями первого исполнения новой пьесы, равно и слушателями Михайловских Пушкинских чтений, 21 августа ждут в малом зале заповедного Научно-культурного центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) к 9:30. Вход в зал свободный.

В музее особо отметили, что такое начало традиционной августовской конференции к годовщине пушкинского приезда в родовое имение под Псковом, и само по себе уже становится традицией: в прошлом году чтения предварили исполнением только-только созданной к тому времени 17-минутной 11-частной сюиты Александра Волкотруба «Лев Толстой», и этот мини-концерт также был российской премьерой.

Вторым музыкальным событием среды, 21 августа, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» станет концерт в рамках проекта «Родовые гнёзда русской классической культуры». Жители и гости Святогорья услышат выступление Международного молодёжного симфонического оркестра, объединившего порядка 90 музыкантов из семи стран: России, Беларуси, Сербии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Дирижировать оркестром будет Алексей Репников. Со сцены большого театрально-концертного зала музейного НКЦ прозвучат популярные пьесы из русской и зарубежной классики: увертюра к опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы П. И. Чайковского «Мазепа», «Поганый пляс» из балета И. Ф. Стравинского «Жар-птица», «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна, многое другое.

Этот концерт начнут в 16:00. Вход на него также свободный для всех желающих.

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