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Спорт

Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова

Завершился розыгрыш главного дивизиона Любительской футбольной лиги в Пскове, по итогам которой победитель установил исторический рекорд. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Максим Станкевич.

  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова
  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова
  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова
  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова
  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова
  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова
  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова
  • Исторический рекорд установили в Любительской футбольной лиге Пскова
    Фото: любительская футбольная лига Пскова

Победителем розыгрыша стала команда «Строймаг», которая выиграла во всех 12 матчах чемпионата. Лига существует с 2013 года, и за это время ни одной команде не удавалось одержать победу во всех матчах лиги. Второе место заняла команда Pepsi, а бронзовые медали досталось игрокам команды «Штурм».

Индивидуальные награды в различных номинациях получили Александр Васильев, Дмитрий Мотлахов, Дмитрий Кольцов, Александр Малышев, Матвей Баловнев и Владислав Сакадеев.

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