Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 46 млн квадратных метров жилья капитально отремонтировали в России с начала года

Итоги реализации программы капитального ремонта в регионах России за семь месяцев 2024 года представил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщили ПАИ в пресс-службе Правительстве России.

Всего с начала года отремонтированы более 46 миллионов квадратных метров жилья. «Летние месяцы – самый активный период проведения капитального ремонта многоквартирных домов. И до начала отопительного периода большую часть работ необходимо завершить», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

С начала года в российских регионах уже отремонтировали почти 11,5 тысячи домов. В них проживают более 1,7 миллиона граждан. «Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы», – отметил Марат Хуснуллин.

Своевременное проведение работ позволяет предотвратить преждевременное ветшание жилья, поддержать техническое состояние домов.

Программа реализуется в 85 регионах России. Наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном (4 336), Приволжском (1 784) и Сибирском (1 407) федеральных округах.

В Псковской области в текущем году уже капитально отремонтировано 65 элементов в 50 многоквартирных домах на сумму 345 миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 августа 2024

Псковский музей впервые за долгое время организовал тур в Вечашу
19 августа 2024

До 26 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 20 августа
19 августа 2024

Более 100 домов планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2025 году
19 августа 2024

20 лет развития: АО «Псковэнергосбыт» отмечает юбилей
19 августа 2024

Арт-объект из гвоздик создадут на форуме «Мы помним» в Псковской области
19 августа 2024

Участки четырёх улиц перекроют в Пскове до 15 сентября
19 августа 2024

Преимущества крафтовых сыров назвал эксперт
19 августа 2024

Сицилию и Донецк объединил дедовичский музей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...