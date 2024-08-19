Более 46 млн квадратных метров жилья капитально отремонтировали в России с начала года

17:52, 19 августа 2024, ПАИ

Итоги реализации программы капитального ремонта в регионах России за семь месяцев 2024 года представил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщили ПАИ в пресс-службе Правительстве России.

Всего с начала года отремонтированы более 46 миллионов квадратных метров жилья. «Летние месяцы – самый активный период проведения капитального ремонта многоквартирных домов. И до начала отопительного периода большую часть работ необходимо завершить», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

С начала года в российских регионах уже отремонтировали почти 11,5 тысячи домов. В них проживают более 1,7 миллиона граждан. «Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы», – отметил Марат Хуснуллин.

Своевременное проведение работ позволяет предотвратить преждевременное ветшание жилья, поддержать техническое состояние домов.

Программа реализуется в 85 регионах России. Наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном (4 336), Приволжском (1 784) и Сибирском (1 407) федеральных округах.

В Псковской области в текущем году уже капитально отремонтировано 65 элементов в 50 многоквартирных домах на сумму 345 миллионов рублей.