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Общество

77 лифтов заменили в псковских многоэтажках в этом году

77 лифтов заменили в псковских многоэтажках в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Кроме того, уже выполнен капитальный ремонт 65 элементов в 50 многоквартирных домах на сумму 345 миллионов рублей. Всего же на 2024 год запланировано выполнение капитального ремонта 191 элемента в 144 многоквартирных домах на общую сумму 762 миллиона рублей.

На 2025 год запланирован капремонт 157 элементов в 105 многоквартирных домах на сумму более 600 миллионов рублей.

Всего в региональную программу капитального ремонта в Псковской области на 2014–2043 годы включено 4 904 многоквартирных дома.

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