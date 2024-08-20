Алена Делона похоронят рядом с кладбищем его домашних животных
Французского актёра Алена Делона похоронят в коммуне Души, рядом с небольшим кладбищем, где покоятся 35 собак актёра, пишет «Коммерсантъ».
Похороны пройдут на этой неделе в часовне, расположенной на кладбище. В завещании Ален Делон выступил против крупной церемонии. Однако после поклонники и коллеги всё же смогут попрощаться с актёром.
Напомним, Алену Делону было 88 лет. Умер актёр 18 августа в кругу семьи в своём поместье, коммуне Души, в котором жил с 1970-х годов.
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