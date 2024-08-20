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В Пскове наградили лучших учителей

Лучших учителей наградили в Пскове в рамках августовского областного педагогического совещания сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове наградили лучших учителей. Фото здесь и далее: ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, самоотдачу и пожелал им успешного нового учебного года.

Также в рамках мероприятия он наградил лучших педагогов.

В частности, за значительный вклад в нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения в Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награжден директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» города Великие Луки Игорь Буйко.

За большой личный вклад в развитие системы образования Псковской области и многолетний добросовестный труд медалью княгини Ольги награждены учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дедовичская средняя школа № 1» Елена Девичинская и директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Естественно-математический лицей № 20» города Пскова Татьяна Савченкова.

За заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» награждена директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества образования» Любовь Ильина.

Также глава региона вручил лучшим учителям почетные грамоты губернатора Псковской области и благодарности правительства региона.

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