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Общество

Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга «Велино» в Гдовском районе в рамках рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ПАИ. Работу глэмпинга также оценил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга под Гдовом
    Фото: ПАИ

Руководитель проекта, инвестор Андрей Бураков рассказал губернатору, что в июле текущего года на берегу озера Велино в деревне Ореховцы были открыты шесть некапитальных модулей на шесть гостиничных номеров. Они находятся в лесу по берегу местного озера. Модули оборудованы всем необходимым для комфорта отдыхающих, в том числе кухонным гарнитуром и санузлами.

Сама же территория глэмпинга «Велино» огорожена и охраняется, на территории имеется парковка для автомобилей, оборудованные туалеты, тёплый душ, баня, зоны пляжного отдыха и места у костра, организован вывоз бытовых отходов. «Создавали уникальное место для людей, что-то от души привнесли», – подчеркнул Андрей Бураков.

Он также сообщил, что планируется создать ещё девять гостевых домов и построить на территории глэмпинга баню и спа. Михаил Ведерников ознакомился с работой глэмпинга и в заключение пожелал инвестору успехов в развитии проекта.

«С самого начала проекта мы сотрудничаем с органами исполнительной власти. Я получил первый грант два года назад на оформление пляжа и кафе. В прошлом году третий грант получил на строительство накопительных домов. Была прекрасная информационная поддержка, налажены все необходимые контакты. Была оказана весомая помощь – софинансирование в размере 30, 50, 70%. Это возможность делать здесь и сейчас», – прокомментировал Андрей Бураков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Отметим, что член инициативной группы по развитию туризма в Гдовском районе Иван Мешков также принимал участие посещении объекта.

Напомним, в 2023 году предприниматель Андрей Бураков выиграл грант в конкурсном отборе Минэкономразвития России на создание модульных некапитальных средств размещения.

Кроме того, в 2022 году в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на берегу озера Велино был оборудован благоустроенный пляж, установлены шезлонги и пляжные зонты, огорожена буйками зона купания, организован пункт проката водного оборудования для активного отдыха. Также на территории пляжа расположено нестационарное уличное кафе.

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