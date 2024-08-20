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Общество

Реконструкцию очистных завершают в Гдове

Реконструкция очистных сооружений канализации завершается в Гдове. Ход работ проконтролировали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Реконструкцию очистных завершают в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Реконструкцию очистных завершают в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Реконструкцию очистных завершают в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Реконструкцию очистных завершают в Гдове
    Фото: ПАИ

На сегодняшний день на объекте все работы завершаются. Здесь уже выполнены работы по устройству блока биологической очистки, здания механической очистки, здания доочистки, канализационной насосной станции.

Также выполняются работы по благоустройству и установке опор наружного освещения.

Напомним, в ноябре 2022 года из федерального бюджета были выделены средства на реконструкцию очистных сооружений канализации в Гдове. Сумма контракта составляет более 196 млн рублей, 46 млн из которых выделены из областного бюджета.

Отметим, реконструкция очистных сооружений в Гдове проходит в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», а также направлено на исполнение поручения президента Российской Федерации.

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