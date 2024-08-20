Круглогодично использовать детские лагеря предложили в Псковской области

11:36, 20 августа 2024, ПАИ

Возможность организации круглогодичного пребывания детей в некоторых оздоровительных лагерях поручил проработать губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Лагеря могут стать полноценными площадками для проведения образовательных семинаров и круглогодичного размещения детей, в том числе с участием ребят из других регионов. Это станет возможным после проведения поэтапной модернизации ряда учреждений.

В настоящее время в Псковской области работают 17 детских учреждений с круглосуточным пребыванием, из них 12 загородных, четыре палаточных лагеря и один санаторно-оздоровительный лагерь.