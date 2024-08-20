Круглогодично использовать детские лагеря предложили в Псковской области
Возможность организации круглогодичного пребывания детей в некоторых оздоровительных лагерях поручил проработать губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Лагеря могут стать полноценными площадками для проведения образовательных семинаров и круглогодичного размещения детей, в том числе с участием ребят из других регионов. Это станет возможным после проведения поэтапной модернизации ряда учреждений.
В настоящее время в Псковской области работают 17 детских учреждений с круглосуточным пребыванием, из них 12 загородных, четыре палаточных лагеря и один санаторно-оздоровительный лагерь.
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