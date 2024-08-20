Россиянам назвали продукт для повышения антиоксидантов в коже
Около 300 граммов моркови в неделю хватит молодым людям, чтобы повысить уровень антиоксидантов в коже, сообщает Health.com.
Как показало исследование, уровень каротиноидов в коже молодых людей увеличился на 10,8%, после того, как они съедали по 100 граммов моркови три раза в неделю. У тех, кто добавил в рацион ещё и поливитамины, уровень вырос на 21,6%.
Учёные также считают, что каротиноиды и бета-каротин могут защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, развития опухолей и возрастной макулярной дегенерации.
Ранее россиянам рассказали, какие продукты ведут к снижению риска онкологических заболеваний. Подробнее читайте здесь.
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