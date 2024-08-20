Псковский губернатор обсудил с новым митрополитом предстоящее взаимодействие
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем продолжение совместной работы правительства региона и Псковской митрополии. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
По его словам, в рамках этого сотрудничества уже многое сделано для сохранения наследия региона.
В частности, напомнил губернатор, благодаря владыке Тихону по решению президента создано АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», которое занимается восстановлением памятников истории и архитектуры. «Серьёзные средства удалось привлечь в регион к юбилейной дате – 550-летию Псково-Печерского монастыря, – отметил Михаил Ведерников. – Тем не менее, многие проекты продолжаются. В этой части все планы остаются в силе, а проблемные вопросы, если и возникают, то, как отметил митрополит Матфей, решаются в рабочем порядке. Уверен, что наше плодотворное взаимодействие будет продолжено».
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