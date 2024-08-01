Архиепископ Псковский и Порховский Матфей возведён в сан митрополита

12:15, 01 августа 2024, ПАИ

Архиепископ Псковский и Порховский Матфей возведён в сан митрополита сегодня, 1 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

За праздничной Божественной литургией в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Псковского и Порховского Матфея в сан митрополита.

Ранее сообщалось, что архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений станет преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси с освобождением от управления Псковской епархией. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил митрополита за деятельное участие в жизни региона и пожелал успехов на новом месте.